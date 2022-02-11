/678871/عشان-والدته-بس-عمرو-وهبة-يتنازل-عن-المحضر-المقيد-ضد-أحد-متابعيه

تنازل الفنان عمرو وهبة عن المحضر الذي رفعه في الفترة الأخيرة على أحد متابعيه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، والذي كان محضر سب وقذف، وذلك من أجل والدة هذا الشاب إكرامًا وتقديرًا لها.

دوت الخليج يرصد لكم تنازل الفنان عمرو وهبه عن محضر السب والقذف الذي رفعه على أحد متابعيه وذلك خلال السطور القادمة.

عمرو وهبة يتنازل عن المحضر

تنازل عمرو وهبه عن المحضر الذي رفعه ضد أحد متابعيه، وذلك بعدما أعاد نشر فيديو إعتذار ذلك المتابع الذي قام بسبه عبر فيسبوك، وعلق عمرو وهبه قائلًا:”ربنا يعلم أنا عمري ما أحب ولا أعرف أستقوى على حد، ولا أتسبب في أذى حد بس الشخص المحترم ده دخل شتمني بـ أمي في بوست هزار ملوش علاقة بحد ورديت إنه ميصحش كده راح داخل شتمني بأمي تاني ويومها قولت إني هاخد إجراء قانوني ونزلت عملت محضر، ووالله العظيم لا فيه واسطة ولا حد خدمني في حاجة غير إن الناس شافوا شغلهم وأهو الموضوع كبر عالفاضي بس عشان أنا مرضاش الأذى لشاب صغير وإكرامًا لوالدته الست المحترمة أنا إن شاء الله هروح أتنازل وأتمنى الناس تتعلم”.

أعمال عمرو وهبة الآخيرة

بدأ الفنان عمرو وهبة تصوير الجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت” مع الفنان هشام جمال وليلى أحمد زاهر وشيماء سيف، وذلك خلال الفترة الماضية، وتمنى وهبة أن ينال إعجاب الجمهور كما حدث في الجزء الأول الذي انتشر بشكل كبير ونال إعجاب الكثير بشكل كبير، وقد حصد الجزء الأول من “في بيتنا روبوت” نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته وانتشرت مقاطع منه على مواقع التواصل الإجتماعي لأنه كان من النوع الكوميدي الخفيف الذي نال إعجاب جميع الفئات العمرية من الكبير للصغير.

ويعد فيلم ماكو هو آخر أعمال عمرو وهبة، والذي طُرح في الموسم الصيفي الماضي، وشارك به عدد من الفنانين منهم بسمة ونيقولا معوض وسارة الشامي وناهد السباعي ومنذر رياحنة وفريال يوسف ومحمد مهران ومراد يلدريم.

معاناة عمرو وهبة في تصوير فليم ماكو

وقد حكى الفنان الشاب عمرو وهبة موقف كوميدي تعرض له أثناء تصوير فيلم “ماكو” اذ نشر وقتها عدة صور من كواليس الفيلم وكتب معلقًا: “فضلت سنه ونص اروح جيم، واشيل فى حديد عشان كان عندى مشهد فى فيلم ماكو عالبحر من غير تى شيرت”.

وقد تابع وهبة قائلًا: “وفى الاخر يوم التصوير الدنيا مطرت والمخرج قالى هايله ياعمرو الفورمه بصراحه برافو عليك بس روح البس بقى عشان متبردش”.