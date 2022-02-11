التضامن فى أسبوع.. أول معسكر لقادرون باختلاف وتأهيل مستفيدى تكافل وكرامة

جدة - نرمين السيد - ويستعرض «دوت الخليج» أبرز أنشطة وزارة التضامن الاجتماعى خلال الأسبوع:

السبت 5 فبراير

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس الهلال الأحمر المصرى وفد من البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر فى منطقة الشرق الأوسط برئاسة مدير البعثة الإقليمية فابريزيو كاربونى، وذلك بحضور مدير بعثة اللجنة الدولية فى مصر جيروم فونتانه، والمدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى.

كما استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، جهود الهلال الأحمر المصرى منذ انطلاق جائحة فيروس كورونا المستجد واستجابة المتطوعين فى جميع محافظات الجمهورية وتقديم مختلف الاحتياجات الإنسانية وتخفيف العبء على أفراد المجتمع من خلال الخدمات الصحية والدعم النفسى والاجتماعى والتوعية الصحية والدعم النقدى وتوفير حقائب النظافة الشخصية وحملات التعقيم والتطهير وتنظيم صفوف متلقى المعاشات.

وعقد اللقاء النوعى السنوى لمديرى إدارات الخدمة العامة بجميع مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية، برعاية وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بالاستثمار فى قدرات وطاقات الشباب أثناء تأديتهم لمهام الخدمة العامة على مدار سنة التكليف، أو بعد إنهاء تكليفهم والتحاقهم بسوق العمل.

الأحد 6 فبراير

وضعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، حجر الأساس لمبنى مؤسسة التكافل الاجتماعى، بمحافظة الوادى الجديد، بتكلفة تبلغ 10 ملايين جنيه، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية

الإثنين 7 فبراير

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك 100 ألف مكلفة خدمة عامة كل عام وكل من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التربية والتعليم تحصلان على العدد الأكبر منهن.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تشجيعا للتوسع فى إنجازات تعليم الكبار، يتم اتخاذ قرارين فى هذا الشأن: أولهما أن كل مكلفة خدمة عامة تقوم بمحو أمية 10 أطفال فى القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، سيتم إعفاء تلك المكلفة من الخدمة بعد المهمة، وتحصل مباشرة على شهادة اجتيازها الخدمة العامة.

الثلاثاء 8 فبراير

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه خلال عام ونصف بلغ حجم تطوير الحضانات إلى 1000 ومن المستهدف تصل إلى 3000 حضانة وذلك فى إطار حياة كريمة، مؤكدة أنه سيتم افتتاح حضانة أو أكثر فى قرى حياة كريمة، كما أن هناك زيادة فى الطلب على الحضانات خاصة فى المناطق المطورة ومنها الأسمرات.

الأربعاء 9 فبراير

أشاد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بالتعاون مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ودعمها المستمر لبرامج وأنشطة الصندوق المنفذة على أرض على المحافظة، لافتا الى أن الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان تلقى 2400 اتصال من أبناء المحافظة للعلاج من الإدمان على مدار عام 2021 وتم تقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة من خلال مركز العزيمة التابع للصندوق ببورسعيد وفروع الخط الساخن بمستشفى المنصورة الجامعى ومستشفى الإسماعيلية العسكرى.

الخميس 10 فبراير

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أول معسكر للطلاب ذوى الإعاقة «قادرون باختلاف» فى الجامعات المصرية داخل جامعة بورسعيد، وذلك لمدة يوم واحد، حيث نظمته وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة.

كما وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى، بسرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتى تشير إلى وجود سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عاما بلا مأوى وليس لديها قدرة على الحركة، وذلك بجوار محطة السكة الحديد بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.