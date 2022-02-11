وزير الأوقاف الجزائرى يصل القاهرة للمشاركة فى مؤتمر عقد المواطنة

جدة - نرمين السيد - وصل يوسف بلمهدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى، اليوم الجمعة، إلى القاهرة للمشاركة فى أعمال المؤتمر العام الـ 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذى من المقرر أن ينطلق، غدًا السبت، ويستمر على مدار يومين.





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