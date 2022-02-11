«الأزهر العالمى للفتوى» يحتفى بالفقيه علاء الدين الكاسانى فى ذكرى وفاته

جدة - نرمين السيد - قدّم مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عددًا جديدًا من مشروعه التثقيفى "قُدوة"، حيث قام بالتعريف بسيرة الفقيه المُحدّث الإمام علاء الدين الكاسانى، فى ذكرى وفاته التى توافق العاشر من شهر رجب.





مولده ونشأته

ولد أبوبكر علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاسانى أو الكَاشَانى فى بلدة من بلاد ما وراء النهر، تُعرف اليوم باسم "قازان" فى جنوب شرق أوزبكستان، ونشأ بها وحفظ القرآن الكريم، ثم ارتحل إلى بُخَارى، وأقام بها لطلب العلم الشرعى.

حياته العلمية

طلب الإمام الكاسانى العلم على يد علماء بخارى، وسمع الحديث، وتفقّه على مذهب الحنفية، وبرع فى الأصول والفروع، وصاحَب شيخَهُ الإمامَ علاء الدين السمرقندى، وقرأ عليه معظم تصانيفه مثل: التُحفة فى الفقه، وشرح التأويلات فى تفسير القرآن العظيم، وغيرهما من كتب الأصول، وكان الإمام الكاسانى حريصًا على تعليم العلم، ونفع طلبته، متواضعًا معهم، قريبًا منهم، يناقشونه ويجيبهم.

شرح الإمام الكاسانى تحفة شيخه السمرقندى فى الفقه، وزَوَّجه شيخُه ابنتَه فاطمة الفقيهة ذات العلم والمكانة والفضل، و"قيل إن سبب تزويجه بابنَةِ شيخِه؛ أنها كانت من حِسان النساء، وكانت حفظت التُحفة تصنيف والدِها، وطَلَبَها جماعةٌ من ملوك بلاد الروم فامتنع والدُها، فجاء الكاسانى ولزم والدَها، وبرع فى علم الأصول والفروع، وصنَّف كتاب البدائع؛ وهو شرح التُحفة، وعرضه على شيخه فازداد فرحًا بهن وزوَّجه ابنَتَه، وجعل مهرها منه ذلك، فقال الفقهاء فى عصره شرح تُحفَتَه وزوَّجَهُ ابنَتَه".

أقام الإمام الكاسانى فى بلاد الروم فترة، وكانت له فيها مناظرات علمية، ثم قدم منها إلى حلب، وأقام بها بقية عمره، وأكرمه السلطان نورالدين محمود بن زنكى، وولاه التدريس بـ "المدرسة الحلاوية" والتى كانت مختصة بتدريس المذهب الحنفى، وفوض إليه نظرها، وزاوية الحديث بالجامع الكبير.

شيوخه وتلامذته

تَفَقَّه الإمامُ الكاسانى على الأئمة: صدر الإسلام البَزْدَوى، وأبى المعين النَّسفى، وعلاء الدين السمرقندى وغيرهم، وتفَقَّه عليه: ابنه محمود، وأحمد بن محمود الغزنوى صاحب المقدمة الغزنوية، وغيرهم كثير.

مصنفاته

من أهم مصنفات الإمام: بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، والسلطان المبين فى أصول الدين، ويُعد كتابه «بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع» من أهم مراجع المذهب الحنفى وأشهر كتبه.

وفاته

توفى الإمام الكاسانى رحمه الله فى العاشر من شهر رجب بعد الظهر سنة 587، ودفن داخل مقام إبراهيم، بظاهر حلب، فى قبة كان قد دفنت فيها زوجَه فاطمة بنت علاء الدين السمرقندى.

يقول ابن العديم: سمعت ضياء الدين محمد بن خميس الوكيل المعروف بابن المغربى يقول: حضرت الشيخ علاء الدين الكاسانى عند موته، فشرع فى قراءة سورة إبراهيم عليه السلام حتى انتهى إلى قوله تعالى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِى الْآخِرَةِ} «إبراهيم: 27». «بغية الطلب فى تاريخ حلب (10/ 4353)»، رحم الله الإمام الكاسانى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم آمين.

جوانب القدوة فى شخصيته

- الحرص على طلب العلم، والاستزادة منه.

- حسن اختيار شريكة الحياة.

- الحرص على تعليم العلم ونفع طلبته.

- إتقان العمل سبب لتوفيق الله سبحانه فيه، ووضع القبول له.