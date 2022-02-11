حمو بيكا منهارًا من البكاء: «مش هدخل اختبارات النقابة تاني.. اعتقوني»

/678870/حمو-بيكا-منهارا-من-البكاء-مش-هدخل-اختبارات-النقابة-تاني-اعتقوني

انهار مطرب المهرجانات حمو بيكا من البكاء بسبب الظلم الذي يتعرض له من نقابة المهن الموسيقية ومنعه من الغناء رغم السماح لآخرين من نفس الفئة.

دوت الخليج يرصد انهيار مطرب المهرجانات حمو ببرنامج «كلام الناس».

حمو بيكا يعاني من ظلم نقابة المهن الموسيقية

وقال حمو بيكا خلال حلوله ضيفًا على برنامج «كلام الناس» المذاع على فضائية «Mbc مصر» من تقديم الإعلامية ياسمين عز: "مش داخل امتحانان نقابة المهن الموسيقية تاني خلاص، مش عاوزها.. احكموا بالعدل، هو مفيش غيري أنا تعبت ومحدش حاسس باللي أنا فيه ولا حد حاسس باللي أنا جوا منه.. أنا لو قعدت أدرب 100 سنة هو صوتي كده".

تصريحات مثيرة لحمو بيكا

وفجر بيكا عدد من التصريحات المثيرة للجدل أبرزها:

• أنا عايز أدخل النقابة بجمهوري مش بصوتي

• أنا ماضي على مادة في الدستور بتقول حرية الرأي والتعبير والنشر فملكش أنك تمنعني

• صنفني راب صنفني أي حاجة بس متقوليش أخرج من مصر أنا مصري

• امتحانات النقابة مبتمشيش بما يرضي الله

• كل واحد عنده سلطة بيتحكم في البشر ميعرفوش أن فيه ربنا

• ناس مزورة ورقها وواخدين الكارنيه

• لو النقابة مش معترفة بيا فنيًا أنا مش معترف بيهم

• أنا مستعد اعتزل دلوقتي ومش عايز أدخل امتحانات النقابة تاني

• حرام عليكوا أنا هموت كفاية ظلم هطلع اصرخ في الشارع

• أنا خلاص خدت إجراءاتي القانونية

• رفعت قضية على النقابة كلها ومش قضية صغيرة

• ولو مكسبتهاش على الأقل أكون وصلت صوتي

حمو بيكا ببرنامج وشوشة

هذا وقد حل حمو بيكا مساء أمس الخميس ضيفًا على برنامج «وشوشة» المذاع عبر فضائية «النهار» من تقديم أحمد الهواري.

خسارة مطعم حمو بيكا

وقال حمو بيكا :"أنا باخسر بالـ 200 ألف جنيه كل شهر بسبب المطعم لأني دخلت مجال مش مجالي".

وتابع: "أزاي المطربة اللبنانية بتسمعنا وسط شغلها فكده فهي بتسمعنا من السوشيال ميديا..دا الزعيم قال في مسلسل من مسلسلاته هاتي فلاشة حمو بيكا سمعينا مهرجانات".

حمو بيكا يستنكر رفض عمر كمال تلقيبه بمطرب المهرجانات

واستنكر حمو بيكا رفض عمر كمال تلقيبه بمغني مهرجانات، وقال:"اللي شهر عمر كمال وخلاه يركب عربيات هو الغنا الشعبي".

حمو بيكا يوضح سبب اختفاء أوكا وأورتيجا

وعن سبب اختفاء أوكا وأورتيجا رغم أنهما هم الذين بدأوا مجال المهرجانات، فأجاب بيكا: "عشان سابوا بعض".