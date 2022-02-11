بداية الفرز في انتخابات نادي الزمالك

بدأ الفرز في انتخابات نادي الزمالك منذ قليل، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانتهى باب التصويت رسمياً في تمام الساعة السابعة، بعدما تم فتح باب التصويت في تمام التاسعة صباحاً.

وحدثت اشتباكات قوية بين مرتضى منصور، وبعض مناصري أحمدي سليمان، عقب غلف باب التصويت الانتخابي.

مرتضى منصور

وجاءت الاشتباكات بعدما تم غلق باب التصويت، وطالبهم مرتضى منصور بالخروج من الخيمة، ولكنهم رفضوا وهتفوا هتافات معادية ضده.

ليقوم الأخير برد فعل غاضب ضدهم ويشتبك معهم بجوار البعض من أنصاره قبل، أن يتم غلق باب ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ويتم تهدئه الموقف الذي حدث بينهم.

كارتيرون: ليس لنا علاقة بالأجواء داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي

تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، حول مباراة بترو أتليتكو الأنجولي التي ستقام غداً، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "غياب طارق حامد صعب علينا لأنه من أفضل لاعبي الوسط داخل أفريقيا، ونعتمد عليه بشكل كبير في وسط ملعبنا".

وأكمل: " هو يعاني من إصابة في الركبة لكنه سيتحسن ويعود إلينا قريباً، وسيعطي لنا قوة كبيرة في وسط الملعب".

وأضاف: "بطولة دوري أبطال إفريقيا مهمة بالنسبة لنا، ونسعى لتحقيقها، فكانت هناك خيبة أمل العام الماضي بسبب الخروج المبكر منها".

وزاد: "الفريق هدفه المنافسة على البطولة، ومن أهم أهدفنا هذا الموسم الفوز بدوري أبطال أفريقيا".

وأردف: " أنا واللاعبين اعتادنا علي القتال، في مثل هذه الاجواء ونحن بعيدا تماما عن اي شئ يحدث خرج كره القدم، وليس لنا علاقة بالأجواء داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي".

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها غداً السبت بإستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة. خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم ” أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.‎