- 1/3
- 2/3
- 3/3
يأتى ذلك، برعاية د. مايا مرسى، رئيسة المجلس، وإشراف د. ماجدة محمود مقررة الفرع وبالشراكة مع الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وانطلاقا من أهمية المياه فى حياتنا ولأنها تمثل الأمن القومى لمصر، ومن أجل التوعية بأهمية المشروعات التنموية التى تتضمنها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال المرأة فى ترسيخ السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه كونها من أكثر فئات المجتمع تعاملا مع مرفق المياه والصرف الصحى.
من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة محمود، مقرر المجلس القومى للمرأة بالجيزة، إن الفعاليات تأتى تنفيذا لتوجهات الدولة فى الحفاظ على قطرة المياه، وتعمل على نشر الوعى الثقافى والمجتمعى لكافة الفئات المستهدفة بالمحافظة، والتركيز على القرى التى يتم بها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير قرى الريف المصرى ولضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.
يأتى التعاون بين المجلس القومى للمرأة وإدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، فى إطار الجهود التى يقوم بها المجلس لرفع الوعى وتمكين المرأة على كافة الأصعدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قومى المرأة ينظم ندوة بالجيزة للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.