قومى المرأة ينظم ندوة بالجيزة للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب «صور»

جدة - نرمين السيد - ضمن جهود التوعية بآليات مبادرة حياة كريمة، نظم المجلس القومى للمرأة فرع الجيزة ندوة للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وسبل ترشيدها وحث السيدات على تركيب القطع الموفره فى صنابير المياة والتى تنظم استهلاك كميات كبيرة منه.





يأتى ذلك، برعاية د. مايا مرسى، رئيسة المجلس، وإشراف د. ماجدة محمود مقررة الفرع وبالشراكة مع الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وانطلاقا من أهمية المياه فى حياتنا ولأنها تمثل الأمن القومى لمصر، ومن أجل التوعية بأهمية المشروعات التنموية التى تتضمنها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال المرأة فى ترسيخ السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه كونها من أكثر فئات المجتمع تعاملا مع مرفق المياه والصرف الصحى.

من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة محمود، مقرر المجلس القومى للمرأة بالجيزة، إن الفعاليات تأتى تنفيذا لتوجهات الدولة فى الحفاظ على قطرة المياه، وتعمل على نشر الوعى الثقافى والمجتمعى لكافة الفئات المستهدفة بالمحافظة، والتركيز على القرى التى يتم بها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير قرى الريف المصرى ولضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

يأتى التعاون بين المجلس القومى للمرأة وإدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، فى إطار الجهود التى يقوم بها المجلس لرفع الوعى وتمكين المرأة على كافة الأصعدة.