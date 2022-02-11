قائد القوات البرية الأوغندى يستقبل السفير المصرى فى كمبالا

جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق موهوزى كاينروجابا، قائد القوات البرية الأوغندية ومستشار الرئيس موسيفينى للقوات الخاصة، اليوم الجمعة، أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية فى كمبالا، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.





أعرب الفريق موهوزى، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المصرية الأوغندية، لما يكنه من تقدير لمصر على جميع المستويات، وتطلعه لتعميق التعاون العسكرى بين البلدين بما فى ذلك فى مجال مكافحة الإرهاب، وأشاد بالدعم المصرى المقدم لبلاده فى مختلف المجالات خصوصًا البرامج التدريبة التى تساهم فى بناء قدرات كوادر الجيش الأوغندى، مبرزا ترحيبه بالزيادة الملحوظة للمشروعات التنموية المصرية فى أوغندا خلال الفترة الأخيرة.

تطرق اللقاء أيضا إلى التهديدات الأمنية الإقليمية وتداعيتها على استقرار المنطقة، مما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية للحيلولة دون تفاقم الأوضاع ولإقرار السلم والأمن فى المنطقة.

من جانبه، تناول السفير أشرف سويلم أوجه الدعم المصرى المقدم للجانب الأوغندى، والذى شهد زخمًا كبيرًا مؤخرًا يعكس تنامى العلاقات الثنائية والتوجه المصرى الداعم بقوة للتنمية فى القارة الإفريقية، مستعرضًا البرامج التدريبة المختلفة التى تقدمها مصر للكوادر الأوغندية فى مختلف المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسات الأمنية، ومبرزاً الجهود المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

كما استعرض السفير المصرى المشروعات المصرية التى يتم تنفيذها مؤخرًا فى أوغندا، وآخرها تسليم مشروع محطة "بوسيا" للطاقة الشمسية بشرق أوغندا إلى الحكومة الأوغندية لتوليد الطاقة الكهربائية بحجم 4 ميجاوات فى منطقة بوسيا والمقاطعات المحيطة بشرق أوغندا، وافتتاح المركز الطبى المصرى فى مدينة جينجا، وتدشين مرحلة جديدة من العمل بالمزرعة النموذجية المصرية المشتركة، وغيرها من المشروعات التى تنفذها بعثة الرى المصرية مثل إزالة الحشائش من البحيرات الأوغندية وإنشاء خزانات لحصاد مياه الأمطار.