/678859/إصابة-7-أشخاص-بسبب-حادث-تصادم-ميكروباص-بسيارة-نقل-ثقيل-بالبحيرة

شهدت قرية الهوارية بدمنهور حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل على دمنهور - دسوق، نحيث تمت اصابة ٧ أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج

إصابة 7 أشخاص بسبب حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل ثقيل بالبحيرة

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بتلقي بلاغاً من شرطة النجدة بشأن وقوع حادث تصادم أسفر عن اصاببة عدد من الاشخاص بسبب اصطدام سيارة ميكروباص و سيارة نقل ثقيل على دمنهور - دسوق أمام قرية الهوارية.

معاينة الواقعة بالفحص

ثم بعد ذلك انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة ٧ أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم الدفع بعدد ٥ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحريرر المحضر بالواقعة من أجل العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.