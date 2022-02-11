/678856/طارق-عبدالعزيز-كلمة-الرئيس-السيسي-بقمة-محيط-واحد-خارطة-طريق-لحماية-البحار-والمحيطات

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال قمة "المحيط الواحد" بمدينة " بريست " الفرنسية ، تعتبر خارطة طريق لحماية البحار والمحيطات ، التي عبر عنها بانها تمثل نحو "70%" من مساحة كوكبنا، وتربط شعوبنا وثقافاتنا، وتساهم في حركة التجارة والملاحة الدولية ، كونها مصدرًا مهمًا للغذاء ، مؤكدا أن الرئيس السيسي وضع العالم أمام مسئوليته من الأخطار التي تهدد تغير المناخ.

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واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن كلمة الرئيس وأفيه وشافيه وبرهنت بحق علي جهود مصر في مكافحة تغير المناخ وتأكيده علي حرص مصر منذ وقت مبكر، على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية، ذات الصلة بالبحار والمحيطات، لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه، وعرض تجربة مصر بكل وضوح إمام العالم .

طارق عبدالعزيز: كلمة الرئيس السيسي بقمة محيط واحد خارطة طريق لحماية البحار والمحيطات

وتابع عبد العزيز بأن الرئيس دعي زعماء العالم وكافة المؤسسات الدولية الي للمشاركة في القمه العالميه لتغير المناخ " بشرم الشيخ " نوفمبر المقيل ، وهي افضل دعايه واستغلال لإنجاح المحفل العالمي الذي سيقام علي أرض مصر ، وكان الرئيس قد أكد للمشاركين انتي أتطلع إلى استقبالكم في (شرم الشيخ)، خلال القمة القادمة لتغير المناخ لنواصل معًا حديثنا هذا، لصالح حماية الحياة على كوكبنا، لنا وللأجيال القادمة.

انضمام مصر للتحالف العالمي للمحيطات

ولفت أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، انضمام مصر للتحالف العالمي للمحيطات والتحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر ، يعكس اهتمام مصر بقضايا تغير المناخ ، ودعمه للنتائج إلايجابية، التي سيخرج بها موتمر محيط واحد ويعكس التزام دولنا، بتحقيق أهداف (اتفاق باريس للمناخ)، وحماية البحار والمحيطات .