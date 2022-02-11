لليوم الرابع.. محمد رمضان يحتفل بتصدر «باي باي ثانوية» تريند اليوتيوب

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دوت الخليج يرصد احتفال الفنان محمد رمضان بتصدر كليبه الجديد «باي باي ثانوية» تريند اليوتيوب.

كليب باي باي ثانوية يحقق نجاحًا ساحقًا

واحتفل محمد رمضان بهذه المناسبة من خلال نشره مقطع فيديو من الكليب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "كليب باي باي ثانوية لليوم الرابع تريند في معظم الدول العربية.. ثقة في الله نجاح".

كلمات كليب باي باي ثانوية

وتقول كلمات الأغنية التي شن البعض عليها هجومًا: «كنت فاكرها سيجارة عادية، لكن طلعت سيجارة محشية، ولاد الحرام عملوها تاني فيا، وانا عندي بكرة امتحان ثانوية، عملوها فيا، ضحكوا عليا، كان نفسي انجح في الثانوية، أمي هتجبلي عربية، لو جبت 80 في المية، بسجارة منهم قضوا عليا، خربوها ولاد المؤذية، أنا شايف أفلام هزلية، أنا حوليا شلة حرامية، عيال مش مية مية»

أزمة محمد رمضان مع نوال الزغبي

هذا وقد نشب خلاف بين الفنانة نوال الزغبي، والفنان محمد رمضان، شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهت المذيعة سؤال لنوال الزغبي خلال حلولها ضيفة ببرنامج «حبر سري»، عن محمد رمضان، لترد الفنانة عليها قائلة «معرفوش»، الأمر الذي أثار غضب الفنان محمد رمضان ليعيد نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه: «ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تليفزيون مصر»، ساخرًا منها.

ومن ثم قام بتركيب مقطع من أغنيته «مصباح علاء الدين»، على فيديو تصريح نوال الزغبي، جاء به التعليق الآتي: «اسأل عيلتك تقولك بيشوفوا مين وراك».

نوال الزغبي تخرج عن صمتها وترد على محمد رمضان

وخرجت نوال الزغبي عن صمتها وذلك بعد ساعات من هجوم الفنان محمد رمضان عليها بسبب تصريحاتها الأخيرة حول عدم معرفتها به إطلاقًا لترد عليه.

وكتبت منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقالت:”إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك فإذا فقدتها لا تنتظر الاحترام”، في إشارة منها لمحمد رمضان.