/678853/بالصور-غلق-بوابات-نادي-الزمالك-على-الاعضاء-قبل-انتهاء-الوقت-بساعة

أغلق نادي الزمالك ابواب النادي قبل موعده بساعة واحدة، وذلك بناءً علي تعليمات من مسؤولي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان من المقرر أن يتم الغلق في الموعد الطبيعي بالزمالك في الساعة 7 مساءً.

طالب أحمد سليمان المرشح على منصب الرئيس في انتخابات الزمالك، اليوم الجمعة، توقف انتخابات الزمالك، وذلك بشأن مع تعرضوا له من بهم في مقر نادي الزمالك، مشادات كلامية بين أعضاء قائمة الزمالك الجديد زمالك زامورا والتى يترأسها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمرشح لرئاسة القلعة البيضاء.

وقال أحمد سليمان: أطالب بانسحاب كل المرشحين وتركها لمرتضى تمليك.

أحمد مرتضى

وصل أحمد مرتضي المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، إلي الانتخابات داخل مقر القلعة البيضاء.

وحرص أحمد مرتضي علي مباردة السلام بينه وبين قائمة أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادي الزمالك.

التجديد لأشرف بن شرقي

وقال مرتضي منصور اثناء انتخابات نادي الزمالك المقامة حالياً، داخل جدران النادي، عن تجديد المغربي أشرف بن شرفي عقودة مع الفريق في اليوم الثاني من فوز القائمة.

مرتضى منصور عن هشام نصر

وأكد مرتضى في المؤتمر الصحفي الخاص به وقائمته لعرض إجراءات انتخابات الزمالك، على ما ورد من هشام نصر.

وقال: "ممدوح عباس رجع الزمالك 10 سنين لورة".

وأضاف: "أحمد سليمان وممدوح عباس بيسجلوا لبعض المكالمات، وجاين يتفردو عليا".

واختتم: "ممدوح عباس غلط في وزير الرياضة وقاله يا "بهلاوان" هودا مين حاميه ؟ ".