/678851/كارتيرون-ليس-لنا-علاقة-بالأجواء-داخل-نادي-الزمالك-في-الوقت-الحالي

تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، حول مباراة بترو أتليتكو الأنجولي التي ستقام غداً، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "غياب طارق حامد صعب علينا لأنه من أفضل لاعبي الوسط داخل أفريقيا، ونعتمد عليه بشكل كبير في وسط ملعبنا".

وأكمل: " هو يعاني من إصابة في الركبة لكنه سيتحسن ويعود إلينا قريباً، وسيعطي لنا قوة كبيرة في وسط الملعب".

وأضاف: "بطولة دوري أبطال إفريقيا مهمة بالنسبة لنا، ونسعى لتحقيقها، فكانت هناك خيبة أمل العام الماضي بسبب الخروج المبكر منها".

وزاد: "الفريق هدفه المنافسة على البطولة، ومن أهم أهدفنا هذا الموسم الفوز بدوري أبطال أفريقيا".

وأردف: " أنا واللاعبين اعتادنا علي القتال، في مثل هذه الاجواء ونحن بعيدا تماما عن اي شئ يحدث خرج كره القدم، وليس لنا علاقة بالأجواء داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي".

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها غداً السبت بإستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة. خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم ” أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.‎

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.