«شكراً للإمارات المتحدة».. حمدي الميرغني يحصل على الإقامة الذهبية بدبي

/678848/شكرا-للإمارات-المتحدة-حمدي-الميرغني-يحصل-على-الإقامة-الذهبية-بدبي

شارك الفنان حمدي الميرغني صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، والتي تعتبر أحدث ظهور له على إنستجرام، وعلق عليها معربًا عن إمتنانه لحصوله على الإقامة الذهبية.

دوت الخليج يرصد لكم حصول الفنان حمدي الميرغني على الإقامة الذهبية من الإمارات وذلك خلال السطور القادمة.

حمدي الميرغني والإقامة الذهبية

نشر حمدي الميرغني صورة له عبر إنستجرام، وعلق عليها:”شكراً حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشكراً لقائد دبي سمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم علي منحي الأقامة الذهبية لدولة الإمارات الشقيقة ❤️ حفظ الله قيادة وشعب الإمارات الأشقاء

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