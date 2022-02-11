ننشر جدول زياد المرتبات 2022.. بالتفاصيل

دوت الخليج

وفي هذا السياق ينشر " دوت الخليج" جدول زيادة المرتبات 2022، وفقا لما أعلنته وزارة المالية المصرية.

فوفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فقد تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع رواتب العاملين بالدولة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 -2023 لتصل إلى 400 مليار جنيه.

كيفية تطبيق الزيادة

ومن المفترض أن تطبق تلك الزيادة بدءا من 1 يوليو المقبل كالتالي:

-المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى، وتعد تلك العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف تضم إلى راتبه أجره الوظيفي اعتبارا من 1 يوليو 2022.

-الغير مخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من الاجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2022 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بهذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى، وتعد تلك العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف تضم إلى راتبه أجره الوظيفي اعتبارا من 1 يوليو 2022.

الزيادة وفقا للدرجة الوظيفية:

-الدرجة السادسة والخامسة والرابعة 175 جنيه.

-الدرجة الثالثة 225 جنيه.

-الدرجة الثانية 275 جنيه.

-الدرجة الأولى 325 جنيه.

-المدير العام 350 جنيه.

-العالية 375 جنيه.

-الممتازة 400 جنيه.

الحد الأدنى للزيادة الدورية التي يستفيد بها العاملون بالجهاز الغداري للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة أو الحافز الإضافي تبلغ للدرجة السادسة 275 جنيه، و618 جنيه للدرجة الممتازة.

ثانيا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد بتكلفة نصف مليار جنيه:

المعيد من 1500 إلى 2050.

-المدرس المساعد من 1750 إلى 2100.

-المدرس من 2000 إلى 2250.

-الأستاذ المساعد من 2500 إلى 2700.

-الأستاذ من 3000 إلى 3100.

ثالثا الأطباء بعد ضم تخصصات الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض بتكلفة 1.8 مليار جنيه:

-أطباء الامتياز لتخصص الأسنان إلى 2200 جنيه.

-أخصائي العلاج الطبيعي إلى 2000 جنيه شهريا.

-اخصائي التمريض العالي إلى 2000 جنيه شهريا.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أفاد في تصريحات صحفية سابقة أن اقل موظف سيزيد راتبه بـ500 جنيه على الأقل بدءا من يوليو 2022، مؤكدا أن تكلفة زيادة الرواتب ستصل لنحو 45 مليار جنيه.

وأضاف معيط أنه سيتم تعيين 30 ألف معلم سيصل راتب كل منهم ما بين 3800 إلى 4000 جنيه شهريا، بخلاف تعيين من 28 إلى 30 ألف ضمن تكليفات الأسنان.