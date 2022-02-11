المشاركون فى مؤتمر الأوقاف: مصر تاريخ عريق وحاضر متميز وريادة عالمية (صور)

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وأعرب المشاركون عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة الميدانية، مؤكدين أن مصر تاريخ عريق وحاضر متميز وريادة عالمية، ومقدمين الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على هذه الجولة التاريخية المتميزة.
جاء ذلك عقب انتهاء خطبة الجمعة، من مسجد محمد على بالقلعة بمحافظة القاهرة، وعلى هامش فعاليات المؤتمر الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمى"، والذى يعقد بالقاهرة فى الفترة من 12-13 فبراير 2022م، وتزامنا مع الدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر وفلسطين الشقيقة التى انطلقت من يوم السبت الماضى ولمدة أسبوعين.
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