عاجل- الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل: اتخذوا التدابير اللازمة(بيان)

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد فى الفترة من السبت 12 فبراير إلى الخميس 17 فبراير، طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء. وحذرت الهيئة من الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وفيما يلى بيان رسمى بحالة الطقس المتوقعة:- وفى تحذير قوى، دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

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