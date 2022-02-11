/678830/فخورة-بيكي-دينا-الشربيني-تهنىء-الزوجة-السابقة-للهضبة-بأول-عمل-فني-لها

حرصت الفنانة الشابة دينا الشربيني، على تهنئة زينة عاشور الزوجة السابقة للهضبة عمرو دياب، على أول عمل فني تشارك به مصممة الأزياء الشهيرة، خلال الفترة الحالية.

دوت الخليجيرصد تهنأة دينا الشربيني لزوجة الفنان عمرو دياب السابقة بأول عمل فني لها

ونشرت دينا الشربيني عبر خاصية ستوري، بمنع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة من مسرحية زينة عاشور، وكتبت عليها: «مبروك زينة عاشور، أنا فخورة بيكي».

زينا عاشور في أول عمل مسرحي لها

وتقوم زينة عاشور في أول عمل مسرحي لها بتنسيق ملابس العرض لكاتب إنجليزي شاب، والعمل عبارة عن فكرة عربية عصرية، يشارك بها عدد من الممثلين من المملكة العربية السعودية، بعد تدريبهم في إنجلترا.

مسرحية كان يا مكان في موسم الرياض

وتتحدث مسرحية كان يا مكان عن شخصية شهرازاد، ورغم ذلك تحتوي على العديد من الإستعراضات والموسيقى العصرية، ويتخلل العرض تحريك دومى على المسرح، غير الشخصيات التي تدخول إلى المسرح طائرة، والمؤثرات البصرية التي تعتمد على تقنيات حديثة.

مسرحية كان يا مكان من بطولة صحاري صائب التي تلعب دور شهرزاد، أحمد الحمدان والذي أضاف له هذا العرض لمسيرته المسرحية، سميرة الأسير وأغادير السعيد والتي تلعب هذا العرض كأول عرض مسرحي تقدمه باللغة العربية الفصحة، وإلى جانبهم قرابة 80 ممثل وراقص إستعراضات من السعودية، العرض من تأليف الإنجليزي جود كريستيان وإخراج ويل تاكيت، وتم إفتتاح العرض يوم 5 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض .

دينا الشربيني تتألق في فيلم حامل اللقب

ويعرض لدينا الشربيني خلال الفترة الحالية فيلم «حامل اللقب»، الذي تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشخصية دكتورة وهي زوجة الفنان هشام ماجد، والذي يجسد شخصية لاعب كرة قدم، وتتوالى الأحداث بينهما و يتعرضان للكثير من المواقف الكوميدية بينهما.

ويشارك في بطولة الفيلم كلا من دينا الشربيني وهشام ماجد، نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ“ويزو”، والفنان محمد سلام، والفنان أحمد فتحي، والفنانة دينا ماهر، والفنانة ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف إيهاب بلبل، ومن إخراج هشام فتحي.