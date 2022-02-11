عاجل- الصحة تصدر بيانا بضحايا ومصابى حادث أتوبيس مطروح ـ إسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق مطروح إسكندرية الساحلى الذى وقع صباح اليوم.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن الحادث أسفر عن حالتا وفاة، وعدد 15 مصابا، متواجد منهم حالة بمستشفى مطروح العام، وحالة بمستشفى العلمين وحالة حولت إلى مستشفى جامعة الإسكندرية، فيما تم خروج 12 حالة من المستشفيات لتحسن حالتهم بعد عمل الإسعافات اللازمة.

وأضاف أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسور بالكتف والركبة وعظمة الساق، وكسر بالترقوة، واشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة.