محافظ كفر الشيخ: إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بالرياض

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وهو ما أسفر عن إزالة 13 حالة تعد ومخالفات مبانى على أراضى زراعية وأملاك دولة بمركز الرياض، لافتًا إلى التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات دون تهاون أو تراجع عن استرداد حق الدولة، واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.





وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الجمعة - أن الأجهزة التنفيذية تشن تلك الحملات، وفقًا للجدول الزمنى الموضوع للمرحلة الثانية من الموجة الـ19 الجارى تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية بكافة مراكز المحافظة. وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ " 19" لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بلغ 101 قرار إزالة، منهم 100 قرار على مساحة 8 أفدنة و20 قيراطًا و10 أسهم وقرار على مساحة 140 مترًا بالتعاون بين مجالس المدن، وقوات الأمن، ورد الأراضى لجهات الولاية.

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