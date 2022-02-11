عاجل- السيسى يلتقى رئيس وزراء النرويج فى بريست

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تقديره للعلاقات الثنائية التى تجمع بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا سيادته التطلع لتعزيز التعاون الثنائى مع الجانب النرويجى فى مختلف المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد رئيس وزراء النرويج حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرا إلى محورية الدور المصرى فى الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومعربا عن تطلعه لتكثيف أطر التعاون الثنائى بين البلدين.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة مجالات الطاقة والتبادل التجارى، فضلا عن الاستفادة من الخبرات النرويجية فى المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة والنقل، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثى بين مصر والنرويج فى أفريقيا، فى ضوء الاهتمام المشترك للجانبين بدعم التنمية فى القارة، بالإضافة إلى التباحث حول إمكانية توطين الاستثمارات النرويجية فى مصر فى ظل المناخ المشجع للاستثمار وكونها بوابة للتصدير للقارة الإفريقية.

كما تم مناقشة سبل التعاون بين الجانبين لتأمين وتسهيل أنشطة الملاحة الدولية، خاصة فى ظل أهمية قناة السويس كأحد أهم الممرات الحيوية لحركة التجارة الدولية، فضلا عن الخبرة النرويجية العريقة فى هذا المجال من خلال استثماراتها المتنوعة، مع بحث إمكانية الدفع نحو صياغة آلية للتعاون الدولى لتحجيم التلوث البحرى فى ضوء الدور الرائد للدولتين فى هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد أيضا التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشار رئيس وزراء النرويج إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر لصون السلم والأمن الإقليميين فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، معربا فى هذا الإطار عن تقديره للجهود المصرية للوصول إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات الذى يمر بها محيطها الإقليمى المضطرب بما يساهم فى عودة الاستقرار والأمن لدوله.