/678826/محافظ-سوهاج-يفتتح-مسجد-الرحمة--بجبانات-أخميم-بحي-الكوثر--صور

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، مسجد " الرحمة " بجبانات أخميم الجديدة بحي الكوثر، بعد انتهاء أعمال التشطيبات النهائية، حيث أدى المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

ايضا حضر الافتتاح كل من والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمستشار جمال أبو كريشة رئيس نادي قضاة سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، والنائب زكريا حسان، والنائب شعبان لطفي، أعضاء مجلس النواب، والنائب مصطفى الشريف عضو مجلس الشيوخ، والشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية وأهالي أخميم .

محافظ سوهاج يتفقد جبانات الكوثر

وعقب أداء الصلاة قام محافظ سوهاج ومرافقيه بتفقد عدد من المنشآت التي تم رفع كفاءتها داخل الجبانات، ومنها " استراحات المشيعين، وبيوت الحفارين، وعدد 176 مقبرة جديدة تم إنشاؤها، بالإضافة إلى تفقد المعضمة .

وأوضح " الفقي " أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الجبانات تأتي في إطار خطة المحافظة لوقف الدفن بالمقابر القديمة بمدينة أخميم، وتحويلها إلى المقابر الجديدة بحي الكوثر والتي تم تجهيزها بالشكل اللائق، لافتا إلى أنه جاري حصر المستفيدين تمهيدا للبدء في إجراءات تخصيص المقابر الجديدة.

يذكر أن أعمال تطوير ورفع كفاءة جبانات أخميم الجديدة بحي الكوثر شملت إنشاء 176 مقبرة جديدة، وتطوير وتجهيز السور والبوابات الرئيسية بعدد 2 بوابة، بالإضافة إلى تجهيز 2 معظمه لنقل الرفاة من المقابر القديمة، فضلا عن تجهيز استراحات المشيعين وبيوت الحفارين، وغرفتي الأمن، وأعمال اللاند سكيب، والإنارة، وزراعة الأشجار، وتركيب محول كهرباء بقدرة 500 ك، وتشطيب وتجهيز المسجد بالكامل على مساحة 450 متر مربع، والذي يتسع لعدد 300 إلى 400 مصلي .

إنشاء وتطوير 217 وحدة صحية ومركز طبي ووحدة اسعاف بالقرى المستهدفة

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن إجمالي عدد مشروعات الصحة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة" بقرى سوهاج، قد ارتفع إلى 217 مشروعا ما بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة على الوضع القائم.

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة المشروعات تشمل إنشاء 25 مركز طبي، وإنشاء وتطوير 153 وحدة صحية، و 35 نقطة اسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 4 مستشفيات وهي " مستشفى المراغة المركزي، وتطوير مستشفى العسيرات المركزي، وإنشاء مستشفى المنشاة المركزي، وإنشاء مستشفى البلينا المركزي .