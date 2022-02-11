/678822/للمرة-الثامنة-على-التوالي-مركز-السينما-العربية-يشارك-بمهرجان-برلين

يستعد مهرجان برلين السينمائي الدولي لاطلاق مركز السينما العربية ضمن فعالياته التي من المقرر أن تقام في الفترة من 10 فبراير حتى 20 من نفس الشهر الجاري.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة مركز السينما العربية ضمن مهرجان برلين

وتعد هذه السنة الثامنة على التوالي لمشاركة مركز السينما العربية بمهرجان برلين السينمائي الدولي، إذ يتواجد بصحبة 10 من الشركاء الذي يتنوعون بين المؤسسات والشركات والمهرجانات السينمائية.

شركاء مركز السينما العربية

وجاء شركاء مركز السينما العربية في مهرجان برلين على النحو الآتي: راديو وتلفزيون العرب (ART) (السعودية)، جيميناي أفريقيا (مصر)، سودان فلم فاكتوري (السودان)، مهرجان الجونة السينمائي (مصر)، مهرجان السودان للأفلام المستقلة (السودان)، Greener Screen (الإمارات)، IEFTA (فرنسا)، Lagoonie Film Production (مصر)، MAD Solutions (مصر، الإمارات، البرتغال)، The Imaginarium Films (الأردن).

مركز السينما العربية في برلين

وتحت عنوان "حرية أكبر للتوزيع السينمائي رؤية أكثر وضوحاً"، تقام جلسة نقاشية يديرها مركز السينما في 16 فبراير، ويشارك فيها المنتج ويجي لاي (سنغافورة وكندا)، والمنتج ستيفن ماركوفيتش (جنوب أفريقيا) ومديرة المبيعات في LUXBOX فيوريلا موريتي (فرنسا وبيرو)، بالإضافة إلى الأكاديمي المتخصص في تطوير حكي القصة بينجامين كولي (ألمانيا).

ومن المقرر أن يقدم مركز السينما العربية ضمن الفعاليات جائزة شخصية العام العربية السينمائية التي يقدمها لواحد من الشخصيات الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، وسوف يتم الإعلان قريباً عن الفائز وموعد التكريم.

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مؤسسة IEETA تنظم جلسة تفاعلية عن المحتوى الرقمي

هذا وتنظم مؤسسة IEFTA يوم الجمعة 11 فبراير جلسة تفاعلية عن المحتوى الرقمي في قارة أفريقيا، يشارك فيها تنظيمها مؤسسات سينمائية دولية، من بينها سوق مهرجان كان السينمائي وروتردام لاب وتورينو فيلم لاب ومهرجان الجونة السينمائي وجيميناي أفريقيا ومركز السينما العربية وغير ذلك.

مركز السينما العربية

السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.