/678820/بالصور-جماهير-بالميراس-البرازيلي-تدعم-مؤمن-زكريا

حرصت بعض من جماهير بالميراس البرازيلي على دعم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد فريق بالميراس البرازيلي لمباراته غداً السبت أمام نظيرة تشيلسي الإنجليزي في نهائب كأس العالم للأندية، والتي من المقرر إقامتهت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

حقق بالميراس البرازيلي الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 2/0، ضمن لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية.

بدأ بالميراس بستحواذ نسبي على النادي الأهلي، حتى دخل لاعبوا القلعة الحمراء في المباراة وشكلوا خطورة على الفريق البرازيلي.

ونفذ النادي الأهلي أكثر من كرة مرتدة شكلت خطورة، عن طريق حسين الشحات وأحمد عبد القادر ولكن تألقت دفاعات والحارس بفريق بالميراس وحافظوا على نظافة شباكهم.

في المقابل لم يهدد بالميراس مرمى الأهلي بكرات خطيرة، بالرغم من الاستحواذ على مجريات الشوط، ولكن بدون تهديد حقيقي على المرمى.

وفي الدقيقة 39 سجل رفائيل فيجا هدف بالميراس فب أول هجمات الفريق الخيرة من خلال تمريرة ضربت خط الدفاع .

وفي بداية الشوط الثاني سجل دودو رودريجز هدف بالميراس الثاني بمجهود فردي، من تصوية قوية تسكن شباك على لطفي على يمينه.

وحاول الأهلي بعدها أن يعود في المباراة، وأجرى موسيماني عدة تغييرات بدخول محمد شريف وأحمد عبد القادر وحمدي فتحي.

واٍتمر الأهلي في الضغط على بالميراس من أجل تعديل النتيجة، وجاءت محاولات عن طريق محمد شريف وأحبد عبد القادر الذان أنعشوا هجوم القلعة الحمراء.

الأهلي ضد بالميراس

وسجل محمد شريف هدف في الدقيقة 72، ولكن ألغاه حكم المباراة لوجود تسلل على مهاجم الأهلي.

وقام حكم اللقاء بطرد أيمن أشرف في الدقيقة 82، بعد تدخله القوي على لاعب بالميراس، ليراجع الحكم الكرة في الفيديو ويشهر له البطاقة الحمراء.