/678814/وجع-أصعب-من-ألم-الولادة-نشوى-مصطفى-تكشف-معاناتها-مع-ضرس-العقل

تحدث الفنانة الكبيرة نشوى مصطفى مع الجمهور عن معانتها مع ضرس العقل، بطريقة ساخرة، مشيرة إلى أنه بدأت في تعاطي المهدئات لتجنب ألمه الشديد لكنه مازال يزداد.

دوت الخليج يرصد معاناة نشوى مصطفى مع ألم ضرس العقل

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لما الغدر يجى لك من اقرب حاجة لروحك — لما هذا الغادر اللي كان مصاحبنى تقريباً خمسين سنة وكنت مستأمناه على حياتى يخونى ومش كده بس — ده تأمر عليا هو ومجموعة كبيرة من المحيطين بيه بمنتهى الخسة ولا راعو العشرة والعيش والملح اللي بينا وعمالين يطعنونى بخناجر فى راسى وقلبى وروحى».

وتابعت: «بحاول بكل الطرق انى اتجنب الالم اللي سببوه ليا بكل الوسائل اللي وصلت للمهدئات ويزودوا بمنتهى الغباوة الطعن المميت — تفتكروا اعمل ايه».

نشوى مصطفى تطالب الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل

واختتمت نشوى حديثه: «انا خلاص قررت اخلعه من حياتى ضرس العقل اللي فى الفك العلوى متزعم حركة تمرد فى بوقى ومقوم عليا كل الضروس والسنان اخدت كل ماامتدت اليه ايدى من مسكنات - كتافاست وبروفين ٦٠٠ وبنادول وبرضو عمال يصرخ فى بوقى — ادعولى يهدى شوية لانى فعلياً ألم وجع السنان اصعب من ألم الولادة».

سبب ابتعاد نشوى مصطفى عن التمثيل

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن سبب ابتعادها عن التمثيل، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة علي دخولها في حالة اكتئاب: «بقالي فترة طويلة مش باشتغل التمثيل اللي اتمناه، اللي هو طموحي، واللي هو أنا لحد اللحظة دي مامثلتش طموحي، ولا حتى شبه طموحي، إلا في شوية أعمال يتعدوا على الصوابع ومنهم مثلًا المسرحية اللي كتبتها على مقاس احلامي في التمثيل، أقصد سيلفي مع الموت، ولأن الكلام ده كان من أربع سنين فاالتمثيل وحشني أوي».

واضافت: «كنت فاكرة أن أي شغل حيجى لى حوافق على طول، لقيت نفسى بيتعرض عليا ادوار باقراها واعتذر، وبعدما اعتذر اقعد فترة مكتئبة والوم نفسى طيب ليه اعتذرت، فانفسى ترد تقول لى ماهو انتى ماحسيتيش انك حابة اللي قريتيه يومين تلاتة وانسى».