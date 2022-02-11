أحدهما تقوده سيدة.. خطف سائق توكتوك بالبحيرة وتاجر سيارات بأكتوبر لخلافات مالية

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دوت الخليج

عصابة تقودها سيدة وراء اختطاف سائق توك توك بالبحيرة

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل اختفاء قائد مركبة توك توك بأبو حمص عقب انقلابها.

وكان أحد الأشخاص قد حضر إلى مركز شرطة أبو حمص التابع لمديرية أمن البحيرة وأبلغ بأن مركبة التوك توك التي تم العثور عليها ملكا لشقيقه المقيم بدائرة القسم، متهما سيدة مقيمة بدائرة الرمل ثاني بالإسكندرية باختطافه بمساعدة آخرين حال سيره بالتوك توك.

وأضاف هذا الشخص أن تلك السيدة اتصلت به من تليفون شقيقه وطلبت منه دفع مبلغ مالي كفدية مقابل إطلاق سراحه، معللا ذلك بوجود خلافات مالية بين شقيقه والمشكو في حقها.

وأعلنت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أن جهود البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة تمكنت من تحديد مكان تواجد المجني عليه، والذي تبين أنه بشقة خاصة بالمشكو في حقها تقع في دائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية.

ضبط 73 إيصال أمانة وعقد بيع شقة بتوقيع المجني عليه

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وعُثر على المجنى عليه مُقيد اليدين بداخلها، كما تم ضبط 6 أشخاص "بينهم المتهمة المذكورة وبحوزتهم 73 إيصال أمانة على بياض بتوقيع المجنى عليه، وعقد بيع ابتدائى لشقة بتوقيع المجنى عليه أيضا، وفرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار، إضافة لـ 3 أسلحة بيضاء، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وسيارة "مُرخصة بإسم شقيق أحد المتهمين.

وأكد بيان الداخلية أن بمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكابهم الواقعة لخلافات مالية بينهم وبين المجني عليه كما ذكر شقيقه من قبل، وأوضحوا أن المتهمة بادرت بالاتفاق مع باقى المتهمين على استدراج المجنى عليه لمحل الواقعة واختطافه.

لتعثره ماديا.. اختطاف تاجر سيارات بأكتوبر

واستكمالا لوقائع الاختطاف، كشفت وزارة الداخلية اليوم الجمعة أيضا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" ملابسات اختفاء تاجر سيارات بأكتوبر.

وذكر بيان الداخلية إن قسم ثالث أكتوبر التابع لمديرية أمن الجيزة كان قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص المقيمين بدائرة قسم ثان أكتوبر بغياب شقيقه الذي يعمل تاجر سيارات منذ حوالي أسبوع، وتلقيه رسالة نصية من هاتف شقيقه يطلب منه تدبير مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

وأوضح صاحب البلاغ أن شقيقه المجني عليه تعثر ماديا مُنذ عام تقريبا، ووقعت على خلفية ذلك خلافات بينه وبين آخرين، مشيرا إلى أنه علم من شركائه السابقين أنه كان متواجد بأحد المقاهى بدائرة القسم قبل اختفائه والذين طلبوا منه عدم الإبلاغ لمحاولة التوصل لإنهاء تلك الخلافات إلا أنه نظرا لطول الفترة وانقطاع اتصالاته معهم، حضر للإبلاغ.

وقد توصلت التحريات إلى انصراف المتغيب من المقهى رفقة شخصين حيث استقلوا سيارة وبالكشف عنها تبين أنها مُسجلة باسم أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة العياط.

كما أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص "بينهم مالك السيارة المشار إليها" كما تبين أن لثلاثة من المتهمين معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الشرطة من استهدافهم بمنزل مالك السيارة وضبطهم وتم تحرير المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر مالك السيارة بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، جعلته يستعين بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة، وهو ما أكدته أقوال المجنى عليه.