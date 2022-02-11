جدة - نرمين السيد - اجتمع السفير نزيه النجارى، سفير جمهورية مصر العربية فى موسكو، مع نائبة رئيسة الهيئة الفيدرالية للرقابة على حماية حقوق المستهلك ورفاهة الإنسان Irina Bragina، حيث تمت مناقشة أسباب فرض إجراءات احترازية مؤقتة بتعليق نسبة من صادرات البرتقال المصرى إلى روسيا.





وصرح السفير نزيه النجارى، بأنه تم خلال الاجتماع البحث بشكل مفصل فى الجوانب الفنية ذات الصلة، حيث تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة لإيجاد حل لهذه المسألة. وأوضح السفير المصرى، أنه تم خلال الاجتماع تأكيد الاهتمام المشترك من قبل الجانبين بالعمل على تسوية الأمر بأسرع ما يمكن، خاصةً على ضوء العلاقات المتميزة التى تربط بين البلديّن. هذا، وقد قامت السفارة فى موسكو بإجراء عدة اتصالات وعقدت عدة اجتماعات بالفيديو كونفرنس مع المسؤولين والمعنيين فى القاهرة بصادرات البرتقال؛ لبحث الحلول المطلوبة، ونقل وجهة النظر المصرية للجانب الروسى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر بروسيا: اتفاق على الإجراءات المطلوبة لحل أزمة صادرات البرتقال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.