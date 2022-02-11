جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تقدم الكشف والتحليل والعلاج بالمجان فى سرية تامة، وتوفر المبادرة الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف، وأيضاً تقدم المبادرة خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن.
كما يتم تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل.
وأكدت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن وزارة الصحة والسكان تعمل بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، على توفير كل الإمكانيات التى تساعد على تقديم رعاية صحية تليق بالمواطن، ولكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين، كما ستقدم المبادرة مستقبلاً خدمات الفحص والعلاج بالمجان لحماية السيدات الحوامل وأطفالهن.
وتهدف المبادرة القضاء على جميع الأمراض الوراثية من المنبع، ولاكتشاف المرض من البداية والمتابعة اللازمة لتجنب أى خطر عليها أو على الجنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فحص 6 آلاف سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين بسوهاج خلال يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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