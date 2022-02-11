فحص 6 آلاف سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين بسوهاج خلال يناير

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تقدم الكشف والتحليل والعلاج بالمجان فى سرية تامة، وتوفر المبادرة الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف، وأيضاً تقدم المبادرة خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن.

كما يتم تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن وزارة الصحة والسكان تعمل بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، على توفير كل الإمكانيات التى تساعد على تقديم رعاية صحية تليق بالمواطن، ولكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين، كما ستقدم المبادرة مستقبلاً خدمات الفحص والعلاج بالمجان لحماية السيدات الحوامل وأطفالهن.

وتهدف المبادرة القضاء على جميع الأمراض الوراثية من المنبع، ولاكتشاف المرض من البداية والمتابعة اللازمة لتجنب أى خطر عليها أو على الجنين.