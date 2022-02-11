فحص 10 آلاف طفل ضمن مبادرة السمعيات بسوهاج خلال شهر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، والتى تُقدم خدماتها ب 204 مقرات بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وتستهدف المبادرة إجراء فحوصات الكشف السمعى للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.

وأوضح الدكتور محمد عاطف المشنب، مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمديرية، أنه فى حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع تتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقى العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجانى بالكامل.

وأشار إلى أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.