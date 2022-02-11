صحة الشرقية: تطوير العمليات بمستشفى ديرب نجم بتكلفة مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم تطوير ورفع كفاءة بعض الأقسام الطبية بمستشفى ديرب نجم المركزى، بتكلفة تقديرية بلغت مليون و45 ألف جنيه، حيث تم إضافة وحدة مناظير جديدة للمسالك البولية، بعد توفير الجهاز بتكلفة 745 ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدنى.





وأوضح أنه تم تطوير ورفع كفاءة قسم العمليات الجراحية، وتغيير الأرضيات بمادة مضادة للبكتيريا، وتركيب ستائر ضد البكتريا، وإضافة أسرة وأجهزة طبية جديدة، بتكلفة تقديرية بلغت 300 ألف جنيه، وذلك للتوسع فى إجراء العمليات الجراحية فى التخصصات الطبية المختلفة، لخدمة المرضى بمركز ومدينة ديرب نجم والمراكز المحيطة بها. وثمن وكيل الوزارة الدور الهام للمجتمع المدنى، ومختلف مؤسسات الدولة، فى تضافر الجهود، لدعم المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر لجميع المساهمين فى هذا العمل ولمدير مستشفى ديرب نجم، وجميع الفرق الطبية، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية. يذكر أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية وجه مساء أمس الخميس أثناء زيارته لديرب نجم المركزى، لمتابعة انتظام سير العمل بالمستشفى، وللخدمة الطبية المقدمة للمرضى بها، بالتشغيل التجريبى لقسم العمليات الجراحية الجديد، بعد تطويره ورفع كفاءته، لصالح المرضى بديرب نجم.

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