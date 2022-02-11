/678806/تلك-الأيام-نداولها-بين-الناس-هل-تتفاقم-أزمة-سمارة-يحيي-وزوجها- أبو-جبل-بسبب-التريند

حالة من الجدل أثيرت قبل أيام حول طبيعة الخلاف بين أبو جبل حارس مرمى المنتخب الوطني، وزوجته ملكة جمال الجزائر سمارة يحيي، دون أن يعلق أي من الطرفين على الشائعات التي أثيرت حول انفصالهما بالتأكيد أو النفي.

دوت الخليج

إلغاء متابعة

بدأ الأمر بعد يوم واحد من خسارة المنتخب الوطني في مواجهته الأخيرة أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، حيث قام "أبو جبل" بإلغاء متابعته لزوجته عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

في الوقت ذاته نشرت زوجة أبو جبل، منشورًا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ورغم أن المنشور لم يُشر إلى انفصال الزوجين أو اختلافهما، إلا أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا في إطلاق التخمينات بانفصال الزوجين.

تداول أخبار الإنفصال

لم يعلق الزوجين على أخبار الإنفصال مما احدث نتيجة عكسية لتتزايد حدة الشائعة ويتحول إسم الزوجين إلى "تريند" تزداد عمليات البحث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي يومًا بعد الآخر.

لقاء تليفزيوني

وخرج أبو جبل ليؤكد شائعة الإنفصال برد غريب خلال آخر لقاءاته التليفزيونية حين أجاب عن سؤال حول حالته الاجتماعية قائلًا:"في مشاكل"، الأمر الذي استفذ زوجته وأجبرها على التعليق صباح اليوم الجمعة عبر خاصية ستوري"انستجرام".

سمارة يحيي ترد

زوجة أبو جبل عبرت عن غضبها من تعليق زوجها قائلًة:"منذ فترة وأنا مقفلة على الموضوع وكاظمة غيظي في قلبي، لأنه أولا موضوع شخصي، وثانيا لأنني لست من النوع الذي يستغل المشاكل لأصبح بيها تريند"

وتابعت أنها رفضت الخوض في تفاصيل حياتهما الزوجية رغم تواصل الصحف والقنوات معها مؤكدًة: "اخترت السكوت بدلا من الكلام أيا كان الرد سواء بالنفى أو التأكيد، فالبيوت أسرار". وتابعت سمارة يحيى:"مافيش فرح يدوم ومافيش حزن بيدون وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا يوجد شيء دائم".

واختتمت قائلًة: "إن شاء الله تكون وصلتكم رسالتى، أتمنى من كل قلبى انكم تغلقو الموضوع، والله ضغط كبير عليا ربنا يعلم".