/678803/اليوم-عرض-الحلقة-الأولى-من-برنامج-شغل-عالي-على-القنوات-التالية

يستعد فريق عمل برنامج «شغل عالي»، لعرض أولى حلقات العمل بداية من اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، والذي من المقرر أن تقدمه الإعلامية دنيا عبد الكريم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل برنامج شغل عالي تزامنا مع عرضه الليلة

ويذاع برنامج «شغل عالي»، عبر قناتي cbc، والقناة الاولى المصرية، وهو الثمرة الأولى للتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديولوجى للإنتاج وصناعة المحتوى.

تفاصيل برنامج شغل عالي

برنامج «شغل عالي»، فكرة ومادة وتقديم دينا عبد الكريم وإعداد أشرف أمين، مينا شوقي، عدي إبراهيم ومحمد شطا، منتج فنى باسم سعد وإخراج جوزيف نبيل.

ضيوف برنامج شغل عالي

وتستضيف دنيا عبد الكريم في كل حلقة من حلقات البرنامج أحد كبار المتخصصين في المهنة، أو ما نطلق عليه "كبير الشغلانه"، لاستعراض تجربته الحياتية والتحديات التي واجهها والخبرات التي اكتسبها على مر تاريخه، فضلا عن لقاءات أيضا مع الشباب الذين يقومون بذات المهنة في العالم الرقمي، إضافة إلى فقرات تفاعلية مع جمهور الاستوديو عن الأكاذيب والتحديات في كل مهنة.

وأشارت دينا عبد الكريم الاأن هذا القالب من البرامج غير متعارف عليه في التلفزيونات العربية، حيث نهدف إلى إلقاء الضوء على بعض المفاهيم الأخلاقية في العمل والتحديات التي نواجهها في بيئات العمل ولكن بأسلوب ساخر وتفاعلي.

ويناقش البرنامج على مدار الموسم الأول طبيعة مهن مختلفة مثل: المحاسب والصيدلي والمخرج والمحامي وغيرها من الوظائف، ويتم تقديمه في كل من التليفزيون، الراديو، الموقع الإلكتروني، السوشيال ميديا.

شغل عالي برنامج متخصص في تطوير ثقافة العمل وسلوكيات مرتبطة بالحياة العملية ومستقبل المهن.

معلومات حول دنيا عبد الكريم

دينا عبد الكريم، مذيعة مصرية ,ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ولدت في 1980 ، قدمت برامج مثل القاهرة 360 علي قناة القاهرة والناس و فى قنوات تانية , بتقدم حاليا بتقديم برنامج صباح الخير يا مصر بيتذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية.

في 2019 شاركت فتقديم جلسة مؤتمر الرئاسى والى هو اول مبادرة حياة كريمة, وشاركت كمقدمة بالمؤتمر الدورى لشباب العاصمة الإدارية الجديدة, وكمنظمة لجلسات الحوار.

وتعد دينا عبد الكريم هى اول إعلامية قبطية تشارك فتقديم الندوات والمؤتمرات الرئاسية