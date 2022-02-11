/678801/مرتضى-منصور-الجمعية-العمومية-أكتملت-من-ساعات-بندور-على-اكتساح-في-انتخابات-الزمالك

تقام اليوم الجمعة، انتخابات نادي الزمالك التي انطلقت صباحاً، إقبالًا كبيراً من جانب أعضاء الجمعية العمومية، على المشاركة في التصويت الذي بدأ في التاسعة صباحاً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفجر مرتضي منصور مفاجاءة حيث قال : الجمعية العمومية أكتملت من ساعات، ولكن بندور على اكتساح في انتخابات الزمالك.

تصريحات مرتضى منصور

وقال مرتضى خلال حديثه لدى اعضاء الجمعية العمومية: "النادي الأهلي يجي يتعلم يعني ايه انتخابات من الزمالك واعضاءه، الذين ضربوا المثل، وحضروا بأعداد كبيرة، رغم التهديدات من البعض".

وأضاف: "مش عايزين حد ينتخب لحد عايزين انتخابات نضيفه، كل واحد ينتخب لنفسه، عشان الصوت ميبقاش باطل، وكل واحد ينتخب رئيس ونائب بالقائمة بتاعته".

وأكمل: "أنا النهارده طائر في السماء، جاي ملاك والحساب بعد الإنتخابات، أي كانت اغلنتيجة سيكون الحساب عسير لما تطاول بنص كلمة".

طالب أحمد سليمان المرشح على منصب الرئيس في انتخابات الزمالك، اليوم الجمعة، توقف انتخابات الزمال، وذلك بشأن مع تعرضوا له من بهم في مقر نادي الزمالك، مشادات كلامية بين أعضاء قائمة الزمالك الجديد زمالك زامورا والتى يترأسها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمرشح لرئاسة القلعة البيضاء.

وقال أحمد سليمان: أطالب بانسحاب كل المرشحين وتركها لمرتضى تمليك.

أحمد مرتضى

وصل أحمد مرتضي المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، إلي الانتخابات داخل مقر القلعة البيضاء.

وحرص أحمد مرتضي علي مباردة السلام بينه وبين قائمة أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادي الزمالك.

وقال أحمد مرتضي لقائمة سليمان:" ازاي يتم رفض دخول ورقكم".

التجديد لأشرف بن شرقي

وقال مرتضي منصور اثناء انتخابات نادي الزمالك المقامة حالياً، داخل جدران النادي، عن تجديد المغربي أشرف بن شرفي عقودة مع الفريق في اليوم الثاني من فوز القائمة