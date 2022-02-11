الآن مواعيد عمل ويسترن يونيون في مصر 2022 وخلال رمضان.. بالتفاصيل

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دوت الخليج

وفي التقرير التالي يقدم " دوت الخليج" كافة المعلومات التي تهم القارئ في هذا الشأن متضمنة مواعيد عمل ويسترن يونيون في مصر 2022، ومواعيد عملها أيضا خلال شهر رمضان، وأبرز الفروع المتواجة بها.

ما هي ويسترن يونيون للأموال؟

هل شركة عالمية متخصصة في مجال نقل الأموال من دولة إلى أخرى، وتحظى على شهرة عالمية في هذا المجال حيث يصنفها البعض باعتبارها الأولى فيه.

مواعيد عمل ويسترن يونيون في مصر 2022

تختلف مواعيد عمل ويسترن يونيون في مصر 2022 وفقا لمواعيد وكيل شركتها فنجد أن مواعيد عمل ويسترن يونيون في مصر في فروع lbag المنتشرة بمختلف المدن والمحافظات تمتد في الفترة من 8.30 صباحا وحتى الـ 9 مساءا.

وهناك فروع تبدأ مواعيد عمل ويسترن يونيون 2022 فيها من 9 صباحا وحتى السابعة مساءا، إلى جانب فروع أخرى يمتد العمل فيها من 9 صباحا وحتى 10 مساءا.

وللتأكد من مواعيد عمل ويسترن يونيون 2022 في أقرب فرع لك يمكنك الاتصال بخدمة عملاء شركة lbag على الرقم 19190.

مواعيد عمل ويسترن يونيون في مصر 2022 داخل فروع البنوك.

ولشركة ويسترن يونيون فروع بمختلف البنوك المصرية كالبنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي.

وتبدأ مواعيد عمل ويسترن يونيون في مصر بفروع البنوك في تمام الساعة الـ 8.30 صباحا وحتى الساعة الـ 3 عصرا، وفي فترات الضغط الشديد على الخدمة قد تصل حتى الساعة الخامسة عصرا طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية الصادر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.

مواعيد عمل ويسترن يونيون مصر 2022 في رمضان

وتختلف مواعيد عمل ويسترن يونيون في مصر في رمضان عن غيره من باقي شهور السنة كالاتي:

أولا مواعيد عمل ويسترن يونيون في مصر 2022 في رمضان بفروع ibag

نجد أن مواعيد عمل ويسترن يونيون في مصر 2022 في رمضان تبدأ في فروع ibag في تمام الساعة الـ 9:30 صباحا وحتى الـ 3:30 عصرا، ثم تستأنف المواعيد المسائية بعد الإفطار في الفترة من 9 مساءا وحتى الساعة الـ 11:30 قبل منتصف الليل.

ثانيا مواعيد عمل ويسترن يونيون في مصر 2022 في رمضان بجميع فروع البنوك:

تبدأ مواعيد عمل ويسترن يونيون في مصر 2022 في رمضان بفروع كلا من البنك الأهلي وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي وبنك الإسكندرية في تمام الـ 9:30 صباحا وتستمر حتى الثالثة عصرا ماعدا يومي الجمعة والسبت.