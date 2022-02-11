الرئيس السيسي يدعو المشاركين فى قمة بريست لحضور مؤتمر المناخ فى مصر

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشاركين فى قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية إلى المشاركة فى قمة المناخ المقبلة فى شرم الشيخ، قائلا: "اتطلع إلى دعوتكم إلى القمة المقبلة لتغير المناخ لنواصل معانا حديثنا هذا لصالح لحماية الحياة على كوكبنا لنا وللأجيال القادمة.. وشكرا".

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