الرئيس السيسي: مصر تتخذ خطوات حثيثة للتوجه إلى الطاقة المتجددة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية حرصت منذ وقت مبكر على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصالة بالبحار والمحيطات لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها، وتعول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية، أن الدولة المصرية توفر الدعم التكنولوجي للحد من استخدام البلاستيك المضر بالبيئة، مشددا على ان مصر تتخذ خطوات حثيثة للتوجه إلى الطاقة المتجددة، والتوسع فى إنتاج الهيدروجين الأخضر.