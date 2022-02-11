وفد سياحى روسى بريطانى يزور المناطق الأثرية بالمنيا

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا، إلى خريطة السياحة العالمية، وتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التى تزخر بها محافظة المنيا.





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