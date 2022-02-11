عاجل.. السيسى: مصر عملت على إطلاق مسار للتوصل لأهداف جديدة لحماية الطبيعة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال كلمته فى قمة "محيط واحد"، أن مصر تدعو لتكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية البحار والمحيطات فى ظل التغيرات المناخية. ودعا الرئيس، المشاركين فى المؤتمر، إلى المشاركة فى مؤتمر المناخ المقبل بمدينة شرم الشيخ. وتأتى "محيط واحد" فى إطار سلسلة قمم تُعنى بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسى بمبادرة من الرئيس "إيمانويل ماكرون" منذ عام 2017، وتركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما فى ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحرى بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.

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