/678797/اقتراب-النصاب-القانوني-من-الاكتمال-وتزايد-الاعضاء-في-انتخابات-الزمالك

اقترب النصاب القانوني من الاكتمال في انتخابات الزمالك، بعد حضور عدد من اعضاء الجمعية العمومية بشكل كبير خلال الساعات الأولى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتضاعفت اعداد الاعضاء في انتخابات الزمالك، خاصة بعد صلاة الجمعة، حيث حضروا بكثافة في الوقت الحالي.

وكان أعلن مرتضى منصور منذ قليل أن عدد الحضور ما يقرب من 80 ألف عضو، ون جماهير الزمالك واعضاءه ضروبا المثل في حب ناديهم.

وتم فتح باب التصويت منذ الساعة الثامنة صباحاً وتوافد عدد كبير من اعضاء الجمعية العمومية، وحدث بعض المناوشات بين أنصار القائمتين، ولكن سيطر الأمن داخل النادي على الفور.

تصريحات مرتضى منصور

وقال مرتضى خلال حديثه لدى اعضاء الجمعية العمومية: "النادي الأهلي يجي يتعلم يعني ايه انتخابات من الزمالك واعضاءه، الذين ضربوا المثل، وحضروا بأعداد كبيرة، رغم التهديدات من البعض".

وأضاف: "مش عايزين حد ينتخب لحد عايزين انتخابات نضيفه، كل واحد ينتخب لنفسه، عشان الصوت ميبقاش باطل، وكل واحد ينتخب رئيس ونائب بالقائمة بتاعته".

وأكمل: "أنا النهارده طائر في السماء، جاي ملاك والحساب بعد الإنتخابات، أي كانت اغلنتيجة سيكون الحساب عسير لما تطاول بنص كلمة".

أحمد سليمان: أطالب بإنسحاب كل المرشحين وتركها لمرتضى

طالب أحمد سليمان المرشح على منصب الرئيس في انتخابات الزمالك، اليوم الجمعة، توقف انتخابات الزمال، وذلك بشأن مع تعرضوا له من بهم في مقر نادي الزمالك، مشادات كلامية بين أعضاء قائمة الزمالك الجديد زمالك زامورا والتى يترأسها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمرشح لرئاسة القلعة البيضاء.

وقال أحمد سليمان: أطالب بانسحاب كل المرشحين وتركها لمرتضى تمليك.

أحمد مرتضى لقائمة سليمان: ازاي ورقكم ميدخلش

وصل أحمد مرتضي المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، إلي الانتخابات داخل مقر القلعة البيضاء.

وحرص أحمد مرتضي علي مباردة السلام بينه وبين قائمة أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادي الزمالك.

وقال أحمد مرتضي لقائمة سليمان:" ازاي يتم رفض دخول ورقكم".

التجديد لأشرف بن شرقي

وقال مرتضي منصور اثناء انتخابات نادي الزمالك المقامة حالياً، داخل جدران النادي، عن تجديد المغربي أشرف بن شرفي عقودة مع الفريق في اليوم الثاني من فوز القائمة.