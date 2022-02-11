/678796/مرتضى-منصور--الأهلي-يجي-يتعلم-من-الزمالك-يعني-ايه-انتخابات

علق مرتضى منصور المرشح على منصب الرئيس بنادي الزمالك، على أحداث انتخابات القلعة البيضاء منذ الساعة الثامنة صباحاً حتى الأن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى خلال حديثه لدى اعضاء الجمعية العمومية: "النادي الأهلي يجي يتعلم يعني ايه انتخابات من الزمالك واعضاءه، الذين ضربوا المثل، وحضروا بأعداد كبيرة، رغم التهديدات من البعض".

وأضاف: "مش عايزين حد ينتخب لحد عايزين انتخابات نضيفه، كل واحد ينتخب لنفسه، عشان الصوت ميبقاش باطل، وكل واحد ينتخب رئيس ونائب بالقائمة بتاعته".

وأكمل: "أنا النهارده طائر في السماء، جاي ملاك والحساب بعد الإنتخابات، أي كانت اغلنتيجة سيكون الحساب عسير لما تطاول بنص كلمة".

وقال مرتضى أثناء حديثه مع اعضاء النادي: "عيل ميسواش نكله بيقولي انت بلطجي، طب ورحمة امي ما هسيبه بعد الانتخابات".

وأضاف: " أي حد معه كارنيه وعايز ينتخب القديم أو الجديد، يتفضل فوراً، هما عايزين يبوظو الانتخابات لكن مش هسمحلهم بكدا".

وأردف: " أي كانت نتيجة الإنتخابات كله هيتحاسب، وهعرفهم أزاي يقولوا عليا بلطجي".

وناشد مرتضى من الأمن والاعضاء بتنظيف النادي من اوراق الدعايا، كما طالب بإيقاف العملية الإنتخابية حتى صلاة الجمعة.

التجديد لأشرف بن شرقي

وقال مرتضي منصور اثناء انتخابات نادي الزمالك المقامة حالياً، داخل جدران النادي، عن تجديد المغربي أشرف بن شرفي عقودة مع الفريق في اليوم الثاني من فوز القائمة.

أحمد مرتضى لقائمة سليمان: ازاي ورقكم ميدخلش

وصل أحمد مرتضي المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، إلي الانتخابات داخل مقر القلعة البيضاء.

وحرص أحمد مرتضي علي مباردة السلام بينه وبين قائمة أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادي الزمالك.

وقال أحمد مرتضي لقائمة سليمان:" ازاي يتم رفض دخول ورقكم".

انسحاب ماجد الحنبلي

انسحب ماجد الحنبلي، من منافسة انتخابات الزماتلك، والتي كان متقدم بها على منصب نائب الرئيس، بعد تواجد العديد من الأضرار التي وقعت عليه بسبب العملية الإنتخابية.

تقدم علي مقعد الرئيس 4 مرشحين وهم "ماجد الحنبلي، وهشام نصر في قائمة أحمد سليمان، وأحمد عبدالغني، ومصطفى هدهود في قائمة مرتضى منصور.