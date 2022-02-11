/678795/اليوم-عزاء-المخرج-الراحل-أحمد-يحيى-من-مسجد-الحامدية-الشاذلية

تتلقى أسرة الراحل المخرج أحمد يحيى، عزاءه اليوم من مسجد الحامدية الشاذلية، وذلك بعد أن وافته المنية في يوم 7 من شهر فبراير الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

دوت الخليجيرصد تفاصيل عزاء المخرج أحمد يحيى

ويُقام عزاء الراحل أحمد يحيى في مسجد الحامدية الشاذلية، اليوم الموافق 11من شهر فبراير بعد صلاة المغرب، والذي من المقرر أن يشهد حضور عدد من الفنانين والإعلاميين لتقديم العزاء للمخرج الكبير.

رحيل أحمد يحيى

رحل المخرج أحمد يحيى، بعد صراع مع المرض في يوم 7من شهر فبراير، وجاء نبأ وفاته على صفحة شقيقه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وشيع جثمان الراحل أحمد يحيى، بعد صلاة عصر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، وفقا لما أعلنه المخرج أحمد عبد الله صالح، وتم دفنه بمدافن الأسرة بالإمام الشافعي، في غياب نجوم الوسط الفني.

نجوم الفن ينعون احمد يحيى بكلمات مؤثرة

وكان قد حرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي الفنان الراحل بكلمات مؤثرة، إذ كتب أحمد صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أستاذي ومعلمي وصديقي الأستاذ المخرج أحمد يحيي الآن، ربنا يرحمه ويغفرله يا رب أمين، صلاة الجنازة بعد العصر في مسجد السيدة نفيسة».

في حين كتبت نبيلة عبيد: ««بكثير من الحزن والأسى أنعى رحيل المخرج السينمائي الكبير أحمد يحيى، كان زميلًا كبيرًا وصديقًا عزيزًا».

أحمد يحيى، درس السينما وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1968 شعبة إخراج، وعمل مساعد مخرج مع كل من المخرج حلمي حليم، وأشرف فهمي، وحسين كمال، ومحمد عبدالعزيز.

المخرج الراحل أحمد يحيى

الجدير بالذكر أنه، يُعد المخرج الراحل أحمد يحيى واحدًا من أهم المخرجين بمصر والوطن العربي، حيث قدم عدد كبير من الأعمال الفنية المتميزة، منها: حتى لا يطير الدخان، العذاب إمرأة، لا تبكي يا حبيب العمر.

أعمال أحمد يحيى

قدم المخرج أحمد يحيى العديد من الأفلام البارزة خلال مشواره السينمائى منها "العزاب امرأة" بطولة محمود ياسين ونيللى، و"رحلة النسيان" بطولة نجلاء فتحى ومحمود ياسين، و"لا تبكى يا حبيب العمر" بطولة فريد شوقى ونور الشريف وميرفت أمين، و"ليلة بكى فيها القمر" بطولة صباح وحسين فهمى، و"غدا سأنتقم" بطولة نجلاء فتحى وفاروق الفيشاوى.