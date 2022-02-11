ننشر رابط استعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2022

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"رابط استعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2022".. حاز هذا الرابط اهتمام الالاف مما جعله يتصدر محركات البحث على مختلف المواقع الإلكترونية.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد يقدم " دوت الخليج" رابط استعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2022 ضمن الدور الخدمي الذي يقدمه لقراءه.

رابط استعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2022

يمكنك الحصول على رابط استعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2022 من هنا.

طريقة الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2022

بمجرد الدخول إلى رابط استعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2022 تختار خدمة الاستعلام عن المعاشات.

بعدها تبدأ في ملئ البيانات المطلوبة بالخانات المحددة وهي الاسم الرباعي كما هو مدون بالبطاقة، والرقم القومي، ورقم الملف التأميني، والشركة التي مقيد بها صاحب المعاش، والدرجة التي خرج عليها عند التقاعد، وما إلى ذلك من بيانات.

بعدها نضع علامة على خانة أنا لست روبوت، ثم نضغط استعلام فتظهر لنا كافة البيانات المطلوبة.

ويقدم الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتامين الاجتماعي كذلك خدمات الحصول على الرقم التأميني والاستعلام على العلاوات بالرقم القومي من خلال الموقع.

وتأتي تلك الخدمات ضمن خدمات التحول الرقمي والتي تسعى الدولة للتحول إليها وتعميمها تدريجيا.

الرئيس يوجه نحو التحول الرقمي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع في أكتوبر 2020 ​​​​مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وقتها بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى".

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالتطوير والتحديث الإ​لكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوي الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

كما وجه الرئيس كذلك بتعظيم التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهيئة البريد لاستغلال التطوير الجاري بمكاتب البريد لصالح تقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين وفق رؤية إنشاء المجمعات الخدمية الشاملة على مستوى الجمهورية.