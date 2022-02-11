عاجل- غلق كلى لشارع الأهرام.. الجيزة تعلن تحويلات مرورية مهمة

جدة - نرمين السيد - تعلن محافظة الجيزة أنه فى ضوء استكمال تسليم مواقع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو أنفـاق (المريوطية - العريش - المطبعة) وما استلزم من غلق كلى لشارع الأهرام عند تقاطعة مع طريق المريوطية باتجاه ميدان الجيزة.





وأوضحت المحافظة، أنه من المقرر تسليم الشركة المنفذة "موقع أعمـال محطة مترو انفاق الطالبية تحديدا بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد سالم حتى شارع عزیز المصرى بطول مايقرب من (500م) وبعرض ما يقرب من (18م) فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزه فقط ضمن تسليم عدد (6) محطات مترو أنفاق الخـط الرابع بشارع الأهرام.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى الاتجاه المشار إليه تحديدا من تقاطعه مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصرى "المنطقة المواجه لفندق أوروبا" ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 11 / 2 / 2022 وحتى انتهاء الاعمال.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الادارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

استكمال السير بمحور انور السادات "ترسا سابقا" إتجاه مسطح کوبری عثمان محرم وصولا حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم.

السير يسارا بشارع عثمان محرم مرورا بفتحة الدوران الكائنة أسفل كوبری عثمان محرم المستحدث ثم الدوران واستكمال السير مرة اخرى بشارع عثمان محرم وصولا حتى شارع الأهرام.

ومن جانبه وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية باتخاذ اللازم نحو عدم السماح بأى إشغالات او أنتظار خاطئ للمركبات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق السيولة المرورية بمسار الطريق وتوضح محافظة الجيزة ان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلـة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.