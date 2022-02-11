/678789/تداول-27-سفينة-للحاويات-والبضائع-العامة-بموانيء-دمياط

دوت الخليج

وأوضح المركز، أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2557 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وبني سويف، وقطاران آخران بعد أن فرغا 44 حاوية قادمين من السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4657 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 137 ألفا و 152 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131 ألفا و 111 طنا.

تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانيء دمياط

وأكد أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15310 أطنان تشمل "13773 طن فوسفات و 453 طن سماد و 600 طن بودرة جبس و 64 طن بسلة و 420 طن بطاطس"، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43221 طنا تتضمن "2473 طن قمح و 1480 طن خشب زان و 21760 طن حديد و 778 طن سلاج و 11 ألف طن ذرة و 5730 طن فول".

تعيين 3675 شاباً في 5 محافظات

هذا و شهد الحصاد الأسبوع، لوزارة القوى العاملة، العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة 4 من إلى 10 فبراير الجاري- والتي جاء من بينها وزير القوى العاملة ومحافظ جنوب سيناء يسلمون 120 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بمتحف شرم الشيخ، وتوفير 6703 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" برواتب مجزية في 18 محافظة ، وتعيين 3675 شاباً في 5 محافظات، واسترداد 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية في الأردن والسعودية ،وتحصيل 7.5 مليون ليرة لبنانية لـ 5 عمال مصريين في بيروت.

تفقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، أول متحف للآثار المصرية بشرم الشيخ، واستمع لشرح من فوزي فايد مفتش الآثار ،عن مراحل إنشائه ، حيث يحتوي علي حوالي 5200 قطعة أثرية تؤرخ للفترة الممتدة من بداية العصور التاريخية حتى العصر الحديث، فضلا عن التراث الثقافي لأهل سيناء وقبائلها، الذي يبرز الصورة التاريخية لمصر والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة.

و تناول بالشرح أهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، ومنها القطع النادرة ، وكنوز الملك توت عنخ آمون، فضلا عن معرض الأيقونات الأثرية لرحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلي مراحل من حياة السيدة العذراء مريم والبشارة والتجسد.