/678788/مرتضى-منصور-عيل-بيقولي-يا-بلطجي-ورحمة-أمي-ما-هسيبك-بعد-الانتخابات

تحدث مرتضى منصور المرشح على منصب الرئيس في نادي الزمالك، حول الأحداث منذ صباح اليوم بمقر لجنة الإنتخابات.

وقال مرتضى أثناء حديثه مع اعضاء النادي: "عيل ميسواش نكله بيقولي انت بلطجي، طب ورحمة امي ما هسيبه بعد الانتخابات". وأضاف: " أي حد معه كارنيه وعايز ينتخب القديم أو الجديد، يتفضل فوراً، هما عايزين يبوظو الانتخابات لكن مش هسمحلهم بكدا". وأردف: " أي كانت نتيجة الإنتخابات كله هيتحاسب، وهعرفهم أزاي يقولوا عليا بلطجي". وناشد الأمن والاعضاء بتنظيف النادي من اوراق الدعايا، كما طالب بإيقاف العملية الإنتخابية حتى صلاة الجمعة.

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