وزيرة الثقافة تنعي الموسيقار الموجي الصغير.. رحل عن عمر 71 عامًا

/678786/وزيرة-الثقافة-تنعي-الموسيقار-الموجي-الصغير-رحل-عن-عمر-71-عاما

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة الموافق 11من شهر فبراير، الموسيقار الكبير الموجي الصغير، عن عمر ناهز 71 عامًا.

دوت الخليجيرصد رحيل الموسيقار الموجي الصغير ونعي وزيرة الثقافة له

وجاء نبأ وفاة الموسيقار الكبير على الصفحة الرسمية لشقيقته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتبت «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله».

وزيرة الثقافة تنعي الموسيقار الموجي الصغير

وحرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة على نعي الراحل الموجي الصغير، بكلمات مؤثرة، فقالت في بيان صحفي أصدرته منذ قليل، إن الراحل تميز بشخصية فنية متفردة، مشيرة إلى أن أعماله شكلت جزء من الرصيد الإبداعي الموسيقي في مصر والوطن العربي، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته، ويدخله فسيح جناته.

الوسط الفني يفقد باقة من ألمع النجوم مع بداية شهر فبراير

هذا وفقد الوسط الفني منذ بداية شهر فبراير العديد من النجوم البارزين في السينما والتليفزيون والمسرح، منهم الفنان الراحل جرير منصور الذي توفى في السابع من شهر فبراير المنقضي، تغيب عن جنازته نجوم الوسط الفني.

وفي نفس اليوم ورحل عن عالمنا، المخرج المعروف أحمد يحيى، بعد صراع مع المرض، وجاء نبأ وفاته على صفحة شقيقه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتم دفنه بمدافن الأسرة بالإمام الشافعي.

رحيل عايدة عبد العزيز والمخرج جلال الشرقاوي

وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الموافق 4 فبراير، رحل المخرج جلال الشرقاوي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وأعلنت عبير الشرقاوي، ابنة الراحل جلال الشرقاوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة والدها، وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمة الله اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ».

ورحلت عن عالمنا في يوم الثلاثاء الموافق، 3 من شهر فبراير، الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر.

وشيع جثمان الفنانة الراحلة، في يوم االجمعة الماضي، الموافق 4 من شهر فبراير الجاري، وذلك بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.