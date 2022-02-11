/678776/محمد-محمود-مباراة-الأهلي-و-الهلال-السعودي-في-غاية-الصعوبة-انه-ديربي-عربيا

تحدث محمد محمود لاعب النادي الأهلي انه يتمني التوفيق للشياطين الحمر، في مباراة الهلال السعودي غداً السبت لتحقيق الميدالية البرونزية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتابع قائلاً:" مباراة الهلال السعودي في غاية الصعوبة علي الفريقين، خاصة انه مواجهة عربية.

وأختتم حديثة قائلاً:" أثق في لاعبي الأهلي وقدرتهم علي تحقيق الفوز والتتوج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الهلال السعودي

خاض الهلال السعودي 19 مباراة، تفوقت الأندية المصرية في 7 مواجهات، وكان الفوز من نصيب بطل الدوري السعودي 6 مرات، بينما تعادلوا 6 مرات.

تضم قائمة الأندية المصرية التي واجهت الهلال كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة والاتحاد السكندري.

تعادل الهلال أمام الترسانة 0/0 في الدور التمهيدي للبطولة العربية، في عام 1987، وفي العام التالي تكرر التعادل بين الهلال والأهلي بنتيجة 1/1 في تصفيات البطولة العربية.

‏فاز الأهلي على الهلال، بهدف نظيف ضمن بطولة النخبة العربية الأولى، في عام 1995، ليحرم الفريق السعودي من التتويج باللقب، ويمنحه لغريمه التقليدي الشباب، وفي العام التالي فاز الأهلي على الهلال 2 / 1 ضمن البطولة العربية الـ12.

الهلال يأخذ بالثأر من شباب الأهلي

ثأر الهلال لهزائمه أمام الأهلي، بعدما فاز شباب الفريق السعودي على نجوم الأهلي بهدف نظيف ضمن نهائي دورة الصداقة الدولية في عام 1995، وفي عام 2001 فاز الإسماعيلي على الهلال 2 / 1 ضمن نهائي كأس السوبر المصري السعودي.

ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال، تعادل الأهلي أمام الهلال سلبيا، قبل أن يفوز الهلال على الزمالك بثنائية نظيفة في نفس الموسم من البطولة العربية، وتعادلا إيابا 1/1، في موسم 2003 / 2004.

فاز الإسماعيلي في الذهاب على بطل الدوري السعودي بثنائية نظيفة، في نصف نهائي دوري أبطال العرب 2004، قبل أن تنتهي مباراة الإياب 2 / 1 للفريق السعودي، ويصبح هدف عمر جمال وقتها كلمة السر في تأهل الدراويش.