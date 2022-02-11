/678774/بتوجيهات-رئاسية-سفينة-مساعدات-مصرية-تغادر-ميناء-دمياط-للأشقاء-فى-لبنان

غادرت ميناء دمياط سفينة مساعدات مصرية فى طريقها إلى الأشقاء فى لبنان، ويأتي ذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

دوت الخليج

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن السفينة تحمل على متنها 487,5 طن مساعدات، تضم 122 طنا مواد غذائية، و265,5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة.

سفينة مساعدات مصرية تغادر ميناء دمياط للأشقاء فى لبنان

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قام بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، لتوفير المساعدات المحددة، وكذا التنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء اللبنانيون.

وزيرة التجارة تلتقى نظيريها الليبي والأردنى لبحث آخر مستجدات الشأن الاقتصادي والاستثماري المشترك بينهم

هذا و عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لقاءين موسعين مع نظيريها بدولتي ليبيا والاردن لبحث اخر مستجدات الشأن الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي المشترك بين مصر والبلدين الشقيقين.

جاء ذلك على هامش اعمال الدورة الـ 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتى اختتمت فعالياتها بالقاهرة أمس.

وأكدت وزيرة التجارة، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على بدء التحضير للاجتماعات الفنية بين الخبراء فيما يتعلق بموضوعات التجارة والصناعة وذلك في إطار الأعداد للدورة المقبلة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، مشيرةً الى ان المرحلة الحالية تشهد تحسناً كبيراً في معدلات التبادل التجاري بين البلدين حيث يعد السوق الليبى أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتل المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5% .

و أكد محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وليبيا والبناء على المقومات والامكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وكذا الاستفادة من مميزات القرب الجغرافى والعلاقات الوطيدة بين رجال الاعمال فى البلدين ، مشيراً الى ان القطاع الخاص المصري بدأ بالفعل في الاستثمار في السوق الليبي في مجال البنية الاساسية.

كما عقدت جامع، لقاءً مع يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني بحضور أمجد العضايلة سفير الاردن بالقاهرة تناول آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون المشترك في الشأن الاقتصادي على المستوى الثنائي بين البلدين وعلى المستوى الثلاثي بين مصر والاردن والعراق.