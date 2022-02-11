/678773/حقيقة-صدور-قرار-بحذف-أجزاء-من-مناهج-الصف-الرابع-الابتدائي-الخاصة-بالفصل-الدراسي-الثاني

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.

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وأوضحت أن كافة مناهج الصف الرابع الابتدائي كما هي دون حذف أو تغيير أية أجزاء منها، وفقاً لنظام التعليم الجديد، حيث تم وضع مناهج مطورة من قبل متخصصين في كل مادة على حدة، وبناءً على معايير دولية ترتبط بخطة تربوية متكاملة، ومترابطة مع بعضها بما يجب أن يدرسه الطفل في هذه المرحلة العمرية.

صدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تمت بصورة منتظمة دون معوقات. ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

وأكدت الوزارة، أن في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

هذا و غادرت ميناء دمياط سفينة مساعدات مصرية فى طريقها إلى الأشقاء فى لبنان، بناءا علي توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن السفينة تحمل على متنها 487,5 طن مساعدات، تضم 122 طنا مواد غذائية، و265,5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قام بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، لتوفير المساعدات المحددة، وكذا التنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء اللبنانيون.