/678767/ساديو-ماني-يواصل-الاحتفال-بكأس-إفريقيا-كتبنا-التاريخ

حقق منتخب السنغال بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووأصل سايدو ماني لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، في الاحتفال بفوزه ببطولة إمم إفريقيا.

ونشر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال وفريق ليفربول الإنجليزي، عبر حسابة الشخصي"فيس بوك":"أدركت ببطء ما حدث خلال الأيام الماضية وما زلت أعتقد أحيانًا أنني أحلم فخور جدًا بنا جميعًا ، لا أستطيع حتى أن أجد الكلمات التي تعني لي.

وأردف:”كتبنا التاريخ”.

وواصل:"شكرا لك على كل رسائلك ودعمك أود أيضًا أن أقول شكرًا لجميع الكاميرونيين ، لقد كانت تجربة رائعة مع جو رائع لقد كنتم جميعًا مضيفًا مثاليًا لهذه البطولة.

وأختتم:"في كل هذا لا أريد أن أنسى تعازيّ لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم خلال حادث الاستاد المأساوي. لن ننساك أبدا.

منتخب السنغال يتوج بكأس أمم أفريقيا أمام مصر بركلات الحظ

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفريق الفائز.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول هدد بامبا ديانج مرمى منتخب مصر من خلال إنفراد صريح، ولكن أستمر أبو جبل في تألقه وتصدى للكرة ببراعة.

ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج.

وبالشوط الإضافي الثاني، أستمر أبو جبل لثالث مرة أمام ديانج الذي سدد تسديدة صاروخية في الدقيقة 115، وبعدها بدقيقة سدد مروان حمدي كرة قوية في هجمة منظمه لمنتخب مصر، ولكن تعامل ميندي مع الكرة بشكل مميز.

وتتجه المبارة بتلك النتيجة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بكأس أمم أفريقيا 2021.

ركلات الجزاء

- كوليبالي يسجل للسنغال

- زيزو يسجل لمصر

- عبده ديالو يسجل للسنغال

-محمد عبد المنعم يهدر لمصر

- بونا سار يهدر للسنغال

- مروان حمدي يسجل لمصر

- ديانج يسجل للسنغال

- مهند لاشين يهدر لمصر

- ماني يسجل للسنغال